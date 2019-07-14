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Garry Rodrigues: "Amacım şampiyon olmak"

Fenerbahçe'nin yeni transferi ​Garry Rodrigues, sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
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