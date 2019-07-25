25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve sakatlığından dolayı hiç süre alamayan Tolga Ciğerci rüzgarı esiyor. Yeni sezona oldukça iyi bir şekilde hazırlanan Ciğerci, oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da performansıyla alkış topladı. Tolga geçen sezon ve bu sezon kampta yaşananları değerlendirirken, taraftara transfer müjdesini de kendi verdi...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 13:06
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