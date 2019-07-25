25 Temmuz 2019, Perşembe

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Kruse ile yol boyu soru-cevap

Fenerbahçe Kulübü youtube kanalından yeni transferi Max Kruse'yle ilgili özel bir video yayınladı. Alman yıldız sorulan sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi.
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