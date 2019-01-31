31 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan transferi resmen sonlandı. Yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.
31.01.2019
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