Sebastian Szymanski hedeflerini açıkladı! "Fenerbahçe'de..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımda tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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