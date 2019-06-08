Fenerbahçe için Ndiaye iddiası
Fenerbahçe için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'yi istediği iddia edildi.
Haberde menajer D'avila'nın oyuncusu Badou Ndiaye için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu söylediği aktarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Senegalli futbolcuyu çok istediği belirtildi. Ndıaye'nin orta sahadaki enerjik oyun tarzı ve dripling özelliğinden etkilenen Fenerbahçe teknik direktörünün, Senegalli futbolcu ile takımını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'nin Stoke City ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı formayla geçen sezon toplam 34 maça çıktı. Ndiaye bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 5 de asist yaptı.
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