08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe için Ndiaye iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'yi  istediği iddia edildi.
08.06.2019

Fenerbahçe için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'yi istediği iddia edildi.

Haberde menajer D'avila'nın oyuncusu Badou Ndiaye için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu söylediği aktarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Senegalli futbolcuyu çok istediği belirtildi. Ndıaye'nin orta sahadaki enerjik oyun tarzı ve dripling özelliğinden etkilenen Fenerbahçe teknik direktörünün, Senegalli futbolcu ile takımını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'nin Stoke City ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı formayla geçen sezon toplam 34 maça çıktı. Ndiaye bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

Yerry Mina F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı Yerry Mina F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 08.06.2019
Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi 07.06.2019
Fejsa'nın maliyeti belli oldu Fejsa'nın maliyeti belli oldu 07.06.2019
Fenerbahçe'de hedef Konoplyanka Fenerbahçe'de hedef Konoplyanka 07.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe için Buffon iddiası Fenerbahçe için Buffon iddiası 07.06.2019
Fenerbahçe'de Skrtel ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Skrtel ile yollar ayrılıyor 07.06.2019
Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı! Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı! 07.06.2019
Valbuena'nın yerine Mohamed Elyounoussi Valbuena'nın yerine Mohamed Elyounoussi 06.06.2019
Comolli'den transfer açıklaması Comolli'den transfer açıklaması 06.06.2019
Janssen Fenerbahçe'ye önerildi Janssen Fenerbahçe'ye önerildi 06.06.2019
Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne? Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne? 05.06.2019
Bir daha böyle bir sezon yaşanmayacak "Bir daha böyle bir sezon yaşanmayacak" 05.06.2019
Ozan Tufan'a yeni sözleşme Ozan Tufan'a yeni sözleşme 05.06.2019
Portekiz'den Fejsa iddiası Portekiz'den Fejsa iddiası 05.06.2019
Fejsa adım adım Fenerbahçe'ye Fejsa adım adım Fenerbahçe'ye 05.06.2019
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı! Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı! 04.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!
Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme
Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör