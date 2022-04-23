Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş penaltı sözleri!
Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu ilk penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "İlk penaltıda Ronaldo'nun koluna değiyorsa penaltı değil, eline çarpıyorsa verilen karar doğru." dedi.
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