Erman Toroğlu Rizespor - Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart pozisyonunu yorumladı!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Rizespor - Fenerbahçe maçında Baiano kırmızı kart görmüştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu, "Baiano'nun gördüğü kırmızı kart doğru. Takımını mecazi anlamda ancak böyle satarsın" ifadeleriyle yorumladı.
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