FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e büyük övgü! "Başlı başına takım oldu"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, maça ikinci yarı dahil oldu ve 1 asistlik performans gösterdi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, genç oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Alpaslan, "Devamlılık çok önemli, takımın bozulmaması lazım. Arda Güler başlı başına bir takım olmaya başladı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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