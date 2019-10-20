Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu! "Geçen seneden tek farkı..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe daha iyi futbol oynamıyor, daha kötü de oynamıyor ama iyi mücadele etmeye çalışıyorlar. Geçen sene kaçak oynuyorlardı. Şimdi bozmaya da oynuyorlar o avantaj." ifadelerini kullandı.