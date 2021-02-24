Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'deki Emre Belözoğlu-Erol Bulut görüşmesinin detaylarını anlattı

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı. Kul, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu oyuncularla görüşmeler yaptı. Yönetim ile Erol Bulut arasındaki kopukluğa çözüm aranıyor. Mevcut kadronun hücum oyunu oynamaya elverişli olduğu görüşü var." (FB spor haberleri)

ABONE OL