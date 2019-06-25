25 Haziran 2019, Salı

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Ozan Tufan'ın son hali şaşırttı

Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor ile tamamlayan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan Ozan Tufan'ın performans göz doldurmuştu. 24 yaşındaki genç oyuncu, sarı lacivertlilerde forma bulamazken gittiği Akdeniz ekibinde fark yarattı ve A Milli Takım'a kadar tekrar yükselen bir grafik sergiledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını göstermeye devam eden Tufan, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son hali ise bu çalışmalarının karşılığını aldığını gösteren cinsten...
25.06.2019

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