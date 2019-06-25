25 Haziran 2019, Salı

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Kolarov'dan Roma'ya rest

Fenerbahçe, Kolarov'u kadrosuna katmak isterken Roma kulübünün tutumu transfer sürecini olumsuz etkiliyor. Sarı lacivertli ekiple prensip anlaşmasına varan Sırp futbolcunun kulübüyle görüşme yaptığı ve rest çektiği öğrenildi.
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