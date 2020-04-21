Obradovic Fenerbahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Beko'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı iddia edildi. Konuyla ilgili detayları paylaşan ve Sırp antrenörle dolaylı yoldan iletişime geçtiğini söyleyen Milliyet Gazetesi spor yazarı Ümit Avcı, yönetimin Obradovic'e teklifini yaptığını ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

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