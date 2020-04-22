22 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de değişim

Fenerbahçe'de farklı bir organizasyon oluşturulması planlanıyor. Başta futbol olmak üzere 'Danışma Kurulları' kurulacak.
22.04.2020
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Fenerbahçe'de değişim Fenerbahçe'de değişim 22.04.2020
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