Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sangare, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili "Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz." dedi.

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