Muriqi kendi rekorunu kırmaya yakın

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerde bu sezon skora en çok katkı yapan isim oldu. 15 golü bulunan Vedat 3 gol daha atarsa, kendi adına geçen sezonu geride bırakacak.

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