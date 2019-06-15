15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda - Video

Sarı lacivertlier, Trabzonspor'un da gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
15.06.2019

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da oynayan genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, A Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüşeceklerini belirtti...

Ümit Milli takımında da görev yapan Murat Sağlam, sağ bekte ve orta sahada oynayabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg'un ikinci takımında şans bulan 1998 doğumlu oyuncu 25 maçta 6 gol atarken 4 de asist yaptı...

Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor 14.06.2019
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de 14.06.2019
Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın 14.06.2019
Atletico Eljic için geliyor Atletico Eljic için geliyor 14.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'ye yerli yıldız Fenerbahçe'ye yerli yıldız 13.06.2019
Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? 13.06.2019
Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması 13.06.2019
Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor 13.06.2019
Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 13.06.2019
Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor" 12.06.2019
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu 12.06.2019
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı Fenerbahçe'de Kolarov harekatı 12.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı Fenerbahçe'de transfer harekatı 11.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!
Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü
Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!
Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!
Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler
Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör