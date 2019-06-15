15 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Roberto Soldado'ya La Liga'dan talip çıktı - Video
İspanyol basını, La KLiga ekiplerinden Levante'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roberto Soldado'yu transfer etmek istediğini iddia etti...
15.06.2019
Levante'nin, Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği İspanyol golcüyü transfer etmek istediği iddia edildi..
İspanyol basınında çıkan haberde, La Liga kariyerine 2015'te ara veren Soldado'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi..
Levante'nin 34 yaşındaki santrfor için temasta bulunduğu ve öncelik olarak ekonomik şartları soruşturduğu kaydedildi... Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan İspanyol golcü 7 gol atıp 6 asist yaptı.
Soldado daha önce İspanya'da Real Madrid, Getafe, Valencia ve Villarreal formaları giydi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Öğrenciler karnelerini Trabzonspor formalarıyla aldılar
- Beşiktaş'ta transfer zirvesi
- Muslera idmanda telefonla konuştu
- Galatasaray taraftarından Deniz Türüç'e sürpriz çağrı
- Beşiktaş Adriano'ya veda etti
- Beşiktaş Adriano'ya veda etti
- Muslera idmanda telefonla konuştu
- Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi
- Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"