Moussa Sow Manchester United'a attığı röveşata golünü anlattı! "Top bana geldiğinde..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Senegalli eski futbolcu, 2016 yılında sarı-lacivertli formayla İngiliz devine attığı röveşata golünü anlattı. (FB spor haberi)
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