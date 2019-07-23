23 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe transferde sona yaklaştı!
Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Kjaer transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler pazarlıklarda son aşamaya geldi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argıın, transfere dair gelişmeleri aktardı.
23.07.2019
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