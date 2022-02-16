Michal Kadlec: Fenerbahçe Slavia Prag maçında...
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi eski futbolcusu Kadlec, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çekyalı futbolcu, "Fenerbahçe için Slavia Prag maçı çok zor geçecek. Geçen sezon çok daha iyi bir takımda Slavia Prag bu süreçte iki iyi futbolcusunu kaybetti. bu maçı heyecanla bekliyorum." dedi.
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