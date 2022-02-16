FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesi kameralar karşısında!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Maçtan önce Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Miha Zajc basın toplantısında konuştular. Zajc, "Slavia Prag maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz." dedi. Kartal ise "3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sakat-cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım, sığınmayacağım da. Hazırlıklarımızı tamamladık. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar, liglerinde liderler." ifadelerini kullandı. İşte basın toplantısı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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