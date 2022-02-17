FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın rakibi Slavia Prag'ı bu sözlerle yorumladı! "Kadro kalitesi geride olsa bile..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Eski gücünde değil ifadesi çok da gerçekçi gelmiyor bana. Takım Çekya ligini domine ediyor. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya kalıyorlar. Kadro kalitesi Fenerbahçe'nin gerisinde olsa bile hızlı oyun oynayan ve rakiplerini yoran bir takım. Fenerbahçe'nin karşısında fiziksel mücadeleyi üstün bir şekilde ortaya koyan ekipler puan almayı başarmıştır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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