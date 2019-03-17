17 Mart 2019, Pazar

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Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak 54. dakikada oyundan çıktı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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