16 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa'yı devirdi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Barcelona Lassa'yı sahasında 88-82 yenerek liderliğini sürdürdü.
16.03.2019
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