Mehmet Emin Uluç: Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu muhteşem bir üçlü oldu

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'de gerçekleşen imza töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu muhteşem bir üçlü oldu" dedi.

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