Murat Özbostan: Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı

A Spor yorumcu Murat Özbostan Sosa ve Novak transferi ile alakalı flaş bir açıklama yaptı. Özbostan, "Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı" dedi.

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