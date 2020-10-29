29 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Murat Özbostan: Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı

A Spor yorumcu Murat Özbostan Sosa ve Novak transferi ile alakalı flaş bir açıklama yaptı. Özbostan, "Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı" dedi.
29.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Sosa ve Novak daha fazla para için gitti "Sosa ve Novak daha fazla para için gitti" 29.10.2020
Usta yorumcudan flaş yorum! Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu... Usta yorumcudan flaş yorum! "Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu..." 29.10.2020
Bulut için şok ifadeler! İki mağlubiyette bir bakarsın... Bulut için şok ifadeler! "İki mağlubiyette bir bakarsın..." 28.10.2020
Adil Rami'den Macron'a sert tepki! Adil Rami'den Macron'a sert tepki! 28.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erol Bulut'un bilinmeyen Emre Belözoğlu anısı! Newcastle United'a gittiğimde... Erol Bulut'un bilinmeyen Emre Belözoğlu anısı! "Newcastle United'a gittiğimde..." 28.10.2020
F.Bahçe'de Perotti sevinci! F.Bahçe'de Perotti sevinci! 28.10.2020
F.Bahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur "F.Bahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur" 27.10.2020
Erol Bulut oyundan ve takımdan memnun Erol Bulut oyundan ve takımdan memnun 26.10.2020
Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır "Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır" 26.10.2020
Flaş sözler! F.Bahçe hocası olsam hesabını sorardım Flaş sözler! "F.Bahçe hocası olsam hesabını sorardım" 26.10.2020
Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor! Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor! 26.10.2020
Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! 26.10.2020
Toroğlu'ndan F.Bahçe ve şampiyonluk yorumu! Şaka gibi... Toroğlu'ndan F.Bahçe ve şampiyonluk yorumu! "Şaka gibi..." 25.10.2020
Derbi zaferini böyle kutladılar! Futbolcular ve taraftar... Derbi zaferini böyle kutladılar! Futbolcular ve taraftar... 25.10.2020
Toroğlu'ndan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! Yürüye yürüye gol attı Toroğlu'ndan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! "Yürüye yürüye gol attı" 25.10.2020
Toroğlu'ndan flaş ilk yarı yorumu! Fenerbahçe... Toroğlu'ndan flaş ilk yarı yorumu! "Fenerbahçe..." 25.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Onyekuru ve Saracchi hamlesi!
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e son teklif!
Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...
Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak
Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör