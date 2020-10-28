28 Ekim 2020, Çarşamba
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Erol Bulut için şok ifadeler! "İki mağlubiyette bir bakarsın..."
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş." dedi.
28.10.2020
Fenerbaçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştiren Demir, "Bütün genellemeler tehlikelidir Erol hoca. Böyle yıldız tanımam, onu tanımam... Bırak bu maç bitti önüne bak. Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş. Sezon sonuna kadar işine bak.Fenerbahçe'yi şampiyon yap heykelini dikerler." dedi.
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