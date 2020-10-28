Erol Bulut için şok ifadeler! "İki mağlubiyette bir bakarsın..."

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş." dedi.

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Fenerbaçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştiren Demir, "Bütün genellemeler tehlikelidir Erol hoca. Böyle yıldız tanımam, onu tanımam... Bırak bu maç bitti önüne bak. Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş. Sezon sonuna kadar işine bak.Fenerbahçe'yi şampiyon yap heykelini dikerler." dedi.