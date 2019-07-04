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Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... | Video haber

Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe’nin Garry Rodrigues gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
04.07.2019

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe Rodrigues ile anlaştı, transferi yarın açıklarlar." İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... 04.07.2019
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