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Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola karantinada günlerini böyle geçiriyor!

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola ve kızı Şili'den dönmesi sebebiyle karantina altına alınmıştı. Onları yalnız bırakmak istemeyen tecrübeli sağ bek, ailesiyle birlikte kendini yurtta karantinaya aldırtmıştı.
21.04.2020
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Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola KYK yurdunda günlerini sosyal medyada bir akım haline gelen #koalachallenge yaparak geçirdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...

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