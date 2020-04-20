Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Son Sayfa programında teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, adı Fenerbahçe ile anılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe yönetimine yaptığı teklifi de açıkladı.

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Volkan Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Kısa vadede sezon sonuna kadar Mircea Lucescu formmülü vardı. Lucescu ise yönetime 'Ben Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çalıştırayım. Sonra oğlum (Razvan Lucescu) teknik direktör olsun. Sportif direktör de ben olayım.' teklifinde bulundu. Fenerbahçe bu teklife sıcak bakmadığı için Mircea Lucescu'nun sezon sonuna kadar çalışma durumu da ortadan kalktı."