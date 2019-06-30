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Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru | Video haber

Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru! Fenerbahçe yönetimi başarılı oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
30.06.2019

Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru 30.06.2019
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