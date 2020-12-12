12 Aralık 2020, Cumartesi
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Mahmut Alpaslan: Papiss Cisse en az 20 gol atar!
A Spor'da yayınlanana Sabah Sporu programında konuşan Mahmut Alpaslan Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Alpaslan yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Papiss Cisse ile ilgili konuşurken, golcü isim için "Bu sezon en az 20 gol atar" değerlendirmesinde bulundu.
12.12.2020
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