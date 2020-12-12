12 Aralık 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe evinde kazanmak istiyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair son detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
12.12.2020
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