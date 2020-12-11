11 Aralık 2020, Cuma
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Zeki Uzundurukan "Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi için devreye girebilir"
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro bedelle İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kötü performansı gündemde. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriç için devreye girebilir" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düşecek iddiayı açıkladı. İşte o sözler...
11.12.2020
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