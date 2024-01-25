Maç sonunda o isimden flaş yorum! "Fenerbahçe ciddi anlamda rakibini ezdi"
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu. Rakibini 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-lacivertliler, zirve yolunda çok kritik bir 3 puan aldı. Maç sonunda A Spor yorumcusu Reha Kapsal, flaş ifadelerle müsakabakayı değerlendirdi. İşte o sözler...
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