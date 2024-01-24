Erman Toroğlu'dan penaltı değerlendirmesi! "Bunun yorumu yok"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadele sarı-lacivertliler 90. dakikada penaltı kazanırken bu pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte detaylar...
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