Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! "Çok başka bir seviye, 50 milyon Euro"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Ferdi Kadıoğlu çok başka bir seviye, 50 milyon Euro diyebilirim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! 26 Ocak 2024 | 12:00
01:12
"F.Bahçe ciddi anlamda rakibini ezdi" 25 Ocak 2024 | 12:00
00:24
Kartal'dan Krunic açıklaması! "Adapte olacak" 24 Ocak 2024 | 12:00
02:50
Toroğlu'dan penaltı değerlendirmesi! "Bunun yorumu yok" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:21
Toroğlu değerlendirdi! Yapılan müdahale penaltı mı? 24 Ocak 2024 | 12:00
06:15
Selahattin Baki'den sert tepki! "Yazıklar olsun" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:42
"Bu güneşe kar dayanmaz" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:17
Toroğlu'dan F.Bahçe'nin yıldızına eleştiri! "Topu geç görüyor" 21 Ocak 2024 | 12:00