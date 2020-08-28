28 Ağustos 2020, Cuma

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Loic Remy'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Fransız yıldız Loic Remy, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız golcü, "Lille’deki arkadaşlarım Yusuf ve Zeki’nin fikrini aldım. Rizespor’u seçtiğim için çok mutluyum. Rizespor’a gelmeden önce Fenerbahçe ile görüşmelerim oldu." ifadelerini kullandı.
28.08.2020
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