28 Ağustos 2020, Cuma
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Loic Remy'den transfer itirafı! Fenerbahçe...
Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Fransız yıldız Loic Remy, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız golcü, "Lille’deki arkadaşlarım Yusuf ve Zeki’nin fikrini aldım. Rizespor’u seçtiğim için çok mutluyum. Rizespor’a gelmeden önce Fenerbahçe ile görüşmelerim oldu." ifadelerini kullandı.
28.08.2020
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