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Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Sosa'nın menajerine 1.5 milyon Euro ödedi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'nın menajerine 1.5 milyon Euro ödediğini söyledi.
27.08.2020
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