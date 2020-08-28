Fenerbahçe Enner Valencia transferini böyle duyurdu

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Enner Valencia ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

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