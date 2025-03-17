Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu!
A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendiren usta yorumcu Levent Tüzemen, sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. "Mourinho'nun sadece CV'si gelmiş" diyen Tüzemen, oyuncu tercihleri konusunda ise "Fenerbahçe yönetimi Roma takımının bile sunmadığı oyuncuları aldı, büyük paralar, fedakarlıklar büyük oyuncular aldı ama bu oyuncuları kullanmıyorsun" ifadelerini kullandı.
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