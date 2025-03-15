FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho saç traşı yaptı! İşte o anlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç futbolcu Burak Kapacak'ın saçlarını kesti. İşte o görüntüler...
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