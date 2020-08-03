03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Levent Tüzemen: Erol Bulut'un Fenerbahçe'de işi kolay değil
Fenerbahçe gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğe getirileceği konuşulan Erol Bulut ile ilgili, "Fenerbahçe çok çabuk başarı bekleyen, başarısızlığı hissettiğinde de çabuk ilişkiyi koparan bir camia. Dilerim ki Erol Bulut Fenerbahçe'de başarılı olur, ama işi kolay değil" dedi.
03.08.2020
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