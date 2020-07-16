Kruse harcama limitlerini etkileyecek

Önümüzdeki sezon yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de harcama limitleriyle ilgili TFF'den gelecek karar büyük önem taşıyor. Ancak sözleşmesini fesheden Max Kruse ile anlaşma sağlanamazsa oyuncu maaşı limitten düşülemeyecek.

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