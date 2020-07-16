Fenerbahçe'de kimler takımdan ayrılacak?

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hangi oyuncuların takımdan ayrılacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımda ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

ABONE OL