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Fenerbahçe'de kimler takımdan ayrılacak?

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hangi oyuncuların takımdan ayrılacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımda ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
16.07.2020
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