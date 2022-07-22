Kim Min-Jae Napoli'ye doğru! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe transfer haberi: Napoli, sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin transferinde sona geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi 20 milyon Euro'ya çıkardı. İşte detaylar...
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