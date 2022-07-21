Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası flaş eleştiri!
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmayla ilgili A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Fenerbahçe'yi iyi buldum ancak taşlar daha yerine oturmamış." dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
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