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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası flaş eleştiri!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmayla ilgili A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Fenerbahçe'yi iyi buldum ancak taşlar daha yerine oturmamış." dedi. (GS SPOR HABERLERİ)

21 Temmuz 2022 | 08:49
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