FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan flaş Mesut Özil tepkisi! "Geri istiyoruz"
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip zorlu müsabaka öncesi Kayseri'ye ulaştı. Kanarya'yı karşılayan taraftarlardan bazıları Fenerbahçe yönetimine 'Mesut Özil'i geri istiyoruz' tepkileri gösterdi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:17
Taraftardan flaş Mesut tepkisi! 01 Nisan 2022 | 12:00
01:10
Vural'dan Löw sözleri! "Beni görüntülü aradı ama..." 01 Nisan 2022 | 12:00
00:37
Mesut defteri kapandı mı? Hukuki süreç... 31 Mart 2022 | 12:00
01:26
F.Bahçe'ye sert eleştiri! 31 Mart 2022 | 12:00
01:49
Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız?" 30 Mart 2022 | 12:00
00:36
Kanarya'da Mesut ve Ozan gelişmesi! 29 Mart 2022 | 12:00
01:09
Flaş Kartal detayı! Fırtına ile..." 29 Mart 2022 | 12:00
01:06
Flaş Mesut sözleri! "Onu bu noktaya sürükleyen şey..." 29 Mart 2022 | 12:00